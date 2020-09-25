Прямой эфир

В Госдуме предложили выдавать продуктовые сертификаты малообеспеченным

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме разрабатывают законопроект о выдаче продуктовых сертификатов малообеспеченным гражданам. Об сообщил глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Помогать в еде: малоимущим россиянам предложили раздать продуктовые карточки
Производители призвали выделить оставшимся без доходов гражданам по 10 тыс. рублей в месяц на продукты

По его словам, продуктовый сертификат будет предоставляться на фиксированную сумму (не менее 25% от федерального прожиточного минимума). Депутат пояснил, что владелец сертификата сможет приобрести продукты на фиксированную сумму, после чего эти деньги компенсируются торговой организации из бюджета.

«Мы приступили к разработке законопроекта, предусматривающего определение критериев нуждаемости для тех граждан, которым будет предоставляться продуктовый сертификат», — написал Нилов.

Парламентарий добавил, что в соответствии с законопроектом, нужно составить перечень продуктов питания, которые можно будет приобрести с помощью сертификата. Он предложил, чтобы составлением такого перечня занялось правительство.

В апреле сообщалось, что производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан.

Категорию таких граждан предлагалось расширить теми, кто потерял доход в связи с распространением коронавируса.

Предполагалось, что таким гражданам ежемесячно будут выдаваться карточки на сумму в 10 тыс. рублей для покупки товаров отечественного производства.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020