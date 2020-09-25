В Госдуме предложили выдавать продуктовые сертификаты малообеспеченным

Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме разрабатывают законопроект о выдаче продуктовых сертификатов малообеспеченным гражданам. Об сообщил глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

По его словам, продуктовый сертификат будет предоставляться на фиксированную сумму (не менее 25% от федерального прожиточного минимума). Депутат пояснил, что владелец сертификата сможет приобрести продукты на фиксированную сумму, после чего эти деньги компенсируются торговой организации из бюджета.



«Мы приступили к разработке законопроекта, предусматривающего определение критериев нуждаемости для тех граждан, которым будет предоставляться продуктовый сертификат», — написал Нилов.



Парламентарий добавил, что в соответствии с законопроектом, нужно составить перечень продуктов питания, которые можно будет приобрести с помощью сертификата. Он предложил, чтобы составлением такого перечня занялось правительство.

В апреле сообщалось, что производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан.

Категорию таких граждан предлагалось расширить теми, кто потерял доход в связи с распространением коронавируса.

Предполагалось, что таким гражданам ежемесячно будут выдаваться карточки на сумму в 10 тыс. рублей для покупки товаров отечественного производства.