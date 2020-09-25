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Древние монеты и топор-кельт выставят в Коломенском кремле

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Топор возрастом три тысячи лет и древние монеты пополнят коллекции Коломенского кремля. Об этом в четверг, 24 сентября, «Радио 1» рассказала главный хранитель музейных предметов музея-заповедника «Коломенский кремль» Екатерина Антипова.

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Всего в музей передали 491 артефакт разных периодов, представляющий культурную ценность. Больше всего среди них предметов нумизматики — 178 единиц. Это экземпляры античных монет, золотоордынские монеты ХII–ХIII веков, русские монеты ХVI – начала ХVII столетий, а также монеты западноевропейских государств более поздних периодов, уточняет телеканал «360». По словам специалистов, многие монеты хорошо сохранились, но им требуется установление определения и датировки.

Кроме того, коллекции музея-заповедника пополнит топор-кельт периода Поздней бронзы возрастом 3,5 тыс. лет. Попал в новое собрание и комплекс средневековых предметов из цветного металла и глины: пряжки, наконечники стрел, подковы, пуговицы, перстни, обувные украшения, нательные кресты, накладки, пишет НСН.

Ожидается, что у посетителей Коломенского кремля появится возможность увидеть экспонаты уже в следующем году.

4 сентября сообщалось, что комнаты Николая I открыли для посетителей Гатчинского музея-заповедника впервые за 80 лет после длительной реставрации. Посетители смогут увидеть подлинные мемориальные предметы, которые принадлежали Николаю I: бюро, стулья, занавески, шторы и даже мундир.

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