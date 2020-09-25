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Сбербанк представил новый бренд «Сбер»

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Сбербанк официально представил свой новый логотип. Это градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с зеленой галкой внутри, рядом с которой расположено слово «Сбер», также зеленого цвета. Новый фирменный знак представил глава финансовой организации Герман Греф в ходе онлайн-презентации в четверг, 24 сентября.

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По его словам, галка в логотипе символизирует целеустремленность и нацеленность на результат, а круглая форма означает сфокусированность на нуждах клиента.

Греф также отметил, что новый бренд символизирует превращение банка в целую систему бизнесов, которые решают разные задачи клиентов, пишет «Газета.ру».

Каждая компания системы будет иметь свой цвет в логотипе. «СберЗдоровье» будет иметь темно-розовый цвет, «СберЛизинг» и «СберСтрахование» — зеленый, а «СберРешения» — светло-синий.

Кроме того, помимо слогана «Сбербанк. Всегда рядом» у организации появится еще один — «Сбер. Для жизни».

Как сообщили в пресс-службе банка, разработка нового логотипа велась вместе с международным брендинговым агентством Landor & Fitch при участии ряда российских дизайн-студий.

Разработка нового бренда и фирменного стиля проводилась в 2017–2018 годах, когда Сбербанк приступил к формированию собственной экосистемы. Новый товарный знак «Сбер» был зарегистрирован в апреле 2019 года.

На данный момент уже применяется в таких сервисах, как «СберМаркет», «СберКлауд», «СберАвто», «СберЗдоровье», «СберЛогистика», «СберФуд». При этом на окончательное внедрение нового бренда руководство банка закладывает пять-шесть лет и около 2,5 млрд рублей. Значительных затрат на имиджевую рекламу там не планируют.

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