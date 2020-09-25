Для лечения COVID-19 в России используется 127 тыс. коек

За время пандемии коронавируса в России для инфицированных было развернуто 184,3 тыс. коек. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе правительства России со ссылкой на Минздрав. На данный момент под COVID-19 используются 127 тыс. мест.

«С учетом опыта работы с COVID-19 во всех субъектах Российской Федерации имеется резерв коечного фонда для лечения пациентов с ОРВИ и гриппом, который может быть развернут в случае необходимости», — добавили в правительстве.

Согласно подсчетам «Известий», если принять цифру 184,3 тыс. за максимально возможное количество коек и вычесть из него число тех, что отданы под COVID-19 сейчас (127 тыс. коек), то разница составит 57,3 тыс. мест. Этот показатель можно считать резервным фондом.

«Сейчас система здравоохранения настроена под прием больных коронавирусом, мы знаем как их лечить, проводить профилактику осложнений», — подчеркнул в беседе с «Известиями» инфекционист Евгений Тимаков.

Кроме того, уже есть и определенная иммунная прослойка, считает эксперт. Согласно его прогнозу, подъем заболеваемости по стране может дойти до 8 тыс. в день.

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