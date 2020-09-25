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Кудрин в книге вспомнил о планах повысить пенсионный возраст еще в 2008 году

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в своей книге «Экономическое развитие России», которая выходит в конце сентября, пишет, что пенсионный возраст в России могли повысить еще во время кризиса 2008–2010 годов. По его словам, предметные дискуссии по этому вопросу велись в правительстве, но тогда решение не было принято.

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«Известиям» заранее удалось ознакомиться с самыми интересными фрагментами книги, которая состоит из статей, выступлений и интервью бывшего министра финансов, и приурочена к его 60-летию.

Кудрин пишет, что если бы решение об увеличении пенсионного возраста было бы принято в те годы, «то через 10 лет уже имели бы эффект — пенсии были бы значительно выше, ориентировочно на треть, при этом государство могло бы больше средств направлять на развитие».

По словам замдиректора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксаны Синявской, в 2008 году действительно обсуждалось повышение пенсионного возраста.

«Начали обсуждение еще до кризиса. Я в нем участвовала — аргументы против перевесили. Два основных аргумента против, которые помню, были связаны с тем, что продолжительность жизни еще только начала расти с 2005 года и не успела восстановиться до уровня 1960-х годов. Бытовым языком говорили, что «люди не доживают». И второй — с тем, что в кризис люди теряют работу, и странно повышать возраст в этих условиях», — рассказала эксперт.

По ее мнению, если бы возраст начали повышать тогда, учитывая, что ситуация со сбалансированностью финансов Пенсионного фонда была легче, это позволило бы выбрать более медленную скорость повышения, сделать этот процесс более плавным, менее болезненным для людей.

«Но были бы сейчас пенсии выше? Не уверена, потому что нельзя исключать решения, при котором эффект от повышения пенсионного возраста направили бы на снижение трансферта из федерального бюджета. Но, возможно, это позволило не отказываться от системы обязательных пенсионных накоплений», — считает Синявская.

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» Людмила Иванова-Швец разделяет мнение, что значительного повышения пенсий не было бы, так как заработные платы тоже были невысокими, значит, и отчисления в ПФР незначительными. Она уверена, что больший эффект имел вывод доходов из тени.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Знали бы мы»: почему пенсионный возраст не повысили в 2008-м году

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