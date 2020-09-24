Три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Дмитрове

Маршрутное такси перевернулось в подмосковном Дмитрове. Пострадали три человека, сообщили в областном управлении МЧС в четверг, 24 сентября.

ДТП произошло в населенном пункте Новосиньково. Маршрутка, в которой было 12 человек, съехала с трассы А-108 и опрокинулась. Все пострадавшие — взрослые. Они отказались от госпитализации, передает ТАСС.

Ранее 24 сентября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что необходимо разрабатывать технологии, не позволяющие нетрезвому человеку сесть за руль. Это поможет снизить количество ДТП со смертельным исходом, уверен он.