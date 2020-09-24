Футбольный стадион на 15 тыс. зрителей построят в Омске

Губернатор Омской области Александр Бурков поручил составить проектную документацию по строительству футбольного стадиона на 15 тыс. человек в Омске. Глава региона затронул тему спорта во время ежегодного послания заксобранию.

По словам Буркова, крупные спортивные объекты имеют большое значение в создании комфортных условий для жителей Омска. В 2021 году планируется завершение строительства крытого катка с искусственным льдом в городке Нефтяников. Кроме того, будет проведен ремонт здания спортивно-концертного комплекса имени Блинова. Об этом пишет ИА «Омскрегион».

Губернатор Омской области дал поручение министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта подготовить в 2021 году проектную документацию по строительству футбольной арены на 15 тыс. зрителей. Кроме того, Бурков напомнил о строительстве нового комплекса «Арена Омск» на 12 тыс. зрителей. В 2021 году запланирован большой объем работ. Объект планируется завершить в 2022 году.