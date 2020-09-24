Власти Уфы отозвали требование снести отель в «Олимпик парке»
Администрация Уфы отозвала свои требования о сносе гостиницы «Лидо», построенной на территории «Олимпик парка». Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов Башкирии, не указав причину отзыва исполнительного листа.
Как уточняет ИА «МедиаКорСеть», Арбитражный суд республики в 2016 году принял положительное решение по иску мэрии Уфы о сносе гостиницы, ее признали самостроем. Правда, исполнительный лист о ликвидации здания был предъявлен лишь три года спустя. Теперь требование отозвано.
Как рассказал агентству бизнес-омбудсмен Башкирии Флюр Асадуллин, владельцам отеля открыли свободный доступ в здание.
Гостиницу построили в 2012 году в преддверии детских спортивных международных игр, которые проводились в Уфе. Однако строительную документацию подготовили не полностью.
Кроме того, выяснилось, что часть гостиницы стоит на муниципальной земле. Из-за этого было принято решение ее снести.