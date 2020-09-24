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Водитель погиб после ДТП со сгоревшим фургоном в Брянской области

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Два легковых автомобиля и фургон столкнулись на трассе в Брянской области. Один водитель погиб.

Авария произошла на автодороге «Обход г. Брянска». По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с фургоном DAF. После удара внедорожник отбросило на автомобиль Renault Laguna, который ехал в попутном направлении. В результате ДТП фургон загорелся.

Водитель автомобиля Toyota скончался на месте, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в результате столкновения автомобиля Nissan с автобусом погибли водитель и пассажир иномарки. 14 человек, которые находились в автобусе, не пострадали.

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