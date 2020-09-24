Опубликована запись переговоров пилотов во время крушения Су-30

Случайное попадание снаряда могло стать причиной крушения Су-30 в Тверской области, следует из записи переговоров пилотов пострадавшего истребителя и Су-35. Материал в четверг, 24 сентября, оказался в распоряжении РЕН ТВ.

На записи слышно, как летчики докладывают, что «сработала пушка», затем сообщается об отказе двух гидросистем, что означает потерю управления. После этого пилотами было принято решение о катапультировании.

«При отсутствии давления создать условия для покидания», — слышно на записи.

Днем ранее источники «Известий» в воздушно-космических силах сообщили, что возможной причиной падения истребителя могло стать столкновение в результате неудачного маневрирования. При этом, комментируя версию о том, что самолет упал из-за случайного выстрела, собеседник издания отметил, что система вооружения современных истребителей устроена так, чтобы не привести к случайным выстрелам.

В тот же день РЕН ТВ сообщил, что Су-30 потерпел крушение из-за атаки другого истребителя — Су-35. Предполагалось, что он произведет фотострельбу, однако был реальный огонь.

23 сентября «Известия» сообщали о крушении Су-30 в лесах Тверской области, в районе деревни Дорниково. Оба пилота успели катапультироваться. Их жизням ничего не угрожает. Экипаж находится в удовлетворительном состоянии.