Диетолог дала практические советы по борьбе с ночным обжорством

Член российского Национального общества диетологов, врач-диетолог Людмила Денисенко составила практические советы для тех, кто переедает по ночам.

В случае внезапного приступа голода специалист рекомендует сперва выпивать стакан негазированной воды комнатной температуры. Иногда это может заменить незапланированный перекус, рассказала «Известиям» Денисенко.

Если это не помогло, можно выпить стакан кефира или теплого молока со специями. В качестве специй врач предлагает корицу, куркуму, молотый имбирь и чайную ложку меда.

В то же время не стоит пить чай, сок или кофе, потому что они стимулируют аппетит. В крайнем случае можно сделать тост с ветчиной, сыром, творогом или мясом.

В борьбе с обжорством также поможет правильный образ жизни. Например, подходить ко сну не стоит в взволнованном и нервном состоянии, сказала Денисенко.

«Если вечером у вас нет планов, кроме просмотра телевизора, то шансы перекусить чем-то вредным после 10 вечера сильно возрастают», — подчеркнула врач.

Она порекомендовала перед сном не лазить по новостным сайтам и не читать угнетающую литературу.

Вечером лучше принять ванну, сделать аромамассаж, надеть теплые носки, повозиться с кошкой, посмотреть романтическую комедию, сказала специалист.

Тем, кто не может огородить себя от ночного поедания продуктов, могут помочь занятия йогой именно в вечерние часы, указала диетолог.

Тренировка должна быть низкой интенсивности. Упражнения помогут очистить сознание от навязчивых мыслей и улучшить качество сна.

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