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Диетолог дала практические советы по борьбе с ночным обжорством

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Член российского Национального общества диетологов, врач-диетолог Людмила Денисенко составила практические советы для тех, кто переедает по ночам.

В случае внезапного приступа голода специалист рекомендует сперва выпивать стакан негазированной воды комнатной температуры. Иногда это может заменить незапланированный перекус, рассказала «Известиям» Денисенко.

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Если это не помогло, можно выпить стакан кефира или теплого молока со специями. В качестве специй врач предлагает корицу, куркуму, молотый имбирь и чайную ложку меда.

В то же время не стоит пить чай, сок или кофе, потому что они стимулируют аппетит. В крайнем случае можно сделать тост с ветчиной, сыром, творогом или мясом.

В борьбе с обжорством также поможет правильный образ жизни. Например, подходить ко сну не стоит в взволнованном и нервном состоянии, сказала Денисенко.

«Если вечером у вас нет планов, кроме просмотра телевизора, то шансы перекусить чем-то вредным после 10 вечера сильно возрастают», — подчеркнула врач.

Она порекомендовала перед сном не лазить по новостным сайтам и не читать угнетающую литературу.

Вечером лучше принять ванну, сделать аромамассаж, надеть теплые носки, повозиться с кошкой, посмотреть романтическую комедию, сказала специалист.

Тем, кто не может огородить себя от ночного поедания продуктов, могут помочь занятия йогой именно в вечерние часы, указала диетолог.

Тренировка должна быть низкой интенсивности. Упражнения помогут очистить сознание от навязчивых мыслей и улучшить качество сна.

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