В Госдуме пообещали принять конституционные законопроекты до конца года

Госдума обязательно успеет до конца года принять внесенный президентом России Владимиром Путиным пакет проектов по реализации поправок в Конституцию. Об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков в четверг, 24 сентября.

Жуков подчеркнул, что имеет в виду принятие во всех трех чтениях, передает «РИА Новости».

23 сентября член Совета Думы, глава комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что проекты по поправкам могут быть рассмотрены в октябре.

За день до этого Путин внес проекты в Госдуму. Суть и смысл конституционных новаций состоят в том, чтобы на десятилетия зафиксировать основы устойчивого развития страны, отметил он.

Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля, за них выступили 77,92% населения, против — 21,27%. Новая редакция Конституции вступила в силу 4 июля.

Внести изменения в Основной закон предложил Путин. В частности, поправками предлагалось закрепить требование о постоянном проживании кандидата в президенты на территории России не менее 25 лет. Кандидат также не должен иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране не только на момент участия в выборах, но и в прошлом. Предлагалось ввести неприкосновенность для бывшего президента РФ, однако он может быть лишен этого статуса. Кроме того, бывший глава государства может пожизненно стать сенатором.