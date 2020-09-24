Количество пожаров сократилось в Тульской области

В Тульской области подвели итоги весенне-летнего пожароопасного периода и купального сезона. Данные были озвучены на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, сообщает сайт региональной администрации.

Как рассказал замначальника ГУ МЧС России по региону Игорь Сазонов, за последние три месяца чрезвычайных ситуаций на территории региона не зафиксировано. Произошло 826 пожаров, что на 21 меньше, чем во II квартале 2020 года, пишет газета «Тульские известия».

Члены комиссии также обсудили подготовку к осенне-зимнему пожароопасному периоду и проведение мероприятий по безопасности на водных объектах зимой.

Ранее сообщалось, что эксперты ВНИИ ГО ЧС МЧС России прогнозируют в пяти регионах страны рост числа пожаров и взрывов бытового газа из-за похолодания.

Специалисты связывают это с грубыми нарушениями правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и установок, печного отопления, с перегрузками электросети, а также c беспечностью граждан.