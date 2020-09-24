Подрядчика в Астрахани оштрафовали за срыв сроков ремонта моста

В Астрахани оштрафовали подрядную организацию, которая занимается ремонтом моста через реку Белый Ильмень. Сдать его должны были в июне 2019 года, затем сроки перенесли на декабрь, но объект не готов до сих пор.

Как сообщает управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области, 23 сентября место проведения работ посетил зампредседателя правительства региона Михаил Богомолов. Он проинспектировал объект и сообщил, что был утвержден новый график капремонта. Согласно нему, работы должны завершиться в декабре, пишет «Астрахань-24».

Подрядчика призвали к административной ответственности, обязали выплатить крупный штраф и завершить работы на мосту. Объект находится на личном контроле губернатора. Представитель подрядной организации заявил, что начиная со следующей недели ремонт будет вестись круглосуточно.

На данный момент мост отремонтирован наполовину, движение однополосное. По поручению губернатора на объекте организован еженедельный мониторинг,

Работы на мосту через реку Белый Ильмень начались в 2018 году. Он соединяет Красноярский и Володарский районы с Астраханью, по нему в город попадают те, кто пересекает границу с Казахстаном. Сейчас здесь образуются пробки, поскольку на время ремонта движение ограничивается одной полосой.