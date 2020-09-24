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Сахарную свеклу убрали с 16 тыс. га в Липецкой области

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Аграриям Липецкой области предстоит убрать сахарную свеклу с 97 тыс. га. К работам приступили в 15 районах региона, сообщает пресс-служба областной администрации со ссылкой на управление сельхоза.

По словам главы региона Игоря Артамонова, для Липецкой области сахарная свекла является стратегической культурой. Свекловоды достигли европейского уровня в ее выращивании и переработке. На полях при этом применяются современные научные разработки, пишет LipetskMedia.

По данным на 22 сентября, аграрии убрали сахарную свеклу с 16,6 тыс. га. Накопано 545 тыс. т корней, средняя урожайность при этом составила 327,9 ц/га. Лидерами по урожайности являются Данковский и Становлянский районы, их показатели равны 495,1 и 470 ц/га соответственно.

Свеклу перерабатывают на пяти из шести заводов региона. Предприятия уже использовали 425,5 тыс. т и выработали 63,5 тыс. т сахара. Его выход составляет 20,05%.

14 сентября сообщалось, что сезон переработки сахарной свеклы стартовал в Воронежской области. Уборка свеклы идет на площади около 105 тыс. га.

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