От экосистемы «Яндекса» и «Тинькофф» ждут прибыли в $1,1 млрд

Слияние «Яндекса» и «Тинькофф» может повлиять на всю национальную экономику. Прибыль экосистемы в 2021 году составит около $1,1 млрд. А потенциальная капитализация корпорации оценивается в $25 млрд. Для сравнения: от Сбербанка ждут капитализации в $65 млрд. А ВТБ — второй по величине розничный российский банк — в следующем году может получить $1,6 млрд прибыли. Таким образом, с появлением крупного игрока на финансовом рынке возрастёт конкуренция. Число клиентов объединенной компании может составить до 30 млн человек. В то время как база Сбербанка оценивается в 97 млн человек.