Стало известно о планах заразить добровольцев СOVID для испытания вакцины

В Лондоне пройдут испытания вакцины от COVID-19, в ходе которых добровольцев заразят SARS-CоV-2. Принять участие в исследовании согласились уже 2 тыс. человек. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По информации издания, исследование начнется в январе 2021 года, а официально объявят о нем на следующей неделе.

Организаторы эксперимента полагают, что он позволит отобрать самые многообещающие вакцины от COVID19, клинические испытания которых начнутся в 2021 году. Сначала волонтерам сделают инъекцию вакцины (о каком именно препарате идет речь, не уточняется), а через месяц они получат «контрольную дозу» SARS-CоV-2.

Отмечается, что руководить научной стороной проекта будут Имперский колледж Лондона и британская исследовательская группа hVIVO. Решение о месте проведения испытаний пока не принято, но речь может идти о специализированной клинике в лондонском районе Уайтчепел. Одобрить их проведение должны британское Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения и независимый комитет по этике. Его представители отметили, что подобные исследования могут быть полезны для разработки вакцин, но приоритетом является безопасность участников испытаний.

FT отмечает, что добровольцы, участвующие в организованных hVIVO исследованиях препарата от гриппа получают компенсацию в размере до 3,7 тыс. фунтов стерлингов (около 360 тыс. рублей). В случае с COVID-19 выплаты, вероятно, будут больше.

Ранее, 23 сентября, стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена расширять сотрудничество с Россией на всех уровнях, включая работу над продвижением вакцины от коронавируса Sputnik V.