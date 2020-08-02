Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Новосибирске

Два человека погибли при столкновении грузовика с легковым автомобилем в ночь на 2 августа в Ленинском районе Новосибирска, сообщает региональное ГУ МВД России.

«2 августа около 01.30 водитель 1997 года рождения на автомобиле Honda следовал по улице Станционная со стороны улицы 2-я Станционная в направлении площади Энергетиков и у дома 59, при неустановленных обстоятельствах, совершила столкновение с автомобилем Man, под управлением водителя 1978 года рождения, который двигался во встречном направлении», — отмечается в сообщении ведомства.

Водитель 1997 года рождения легкового автомобиля Honda и пассажир 2002 года рождения скончались от полученных травм.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят доследственную проверку и устанавливают обстоятельства аварии.

1 августа при столкновении четырех машин в Подмосковье в Московской области погиб один человек.