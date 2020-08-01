Человек погиб при столкновении четырех машин в Подмосковье

Четыре автомобиля столкнулись на Волоколамском шоссе в Подмосковье. Погиб один человек, сообщили в региональном управлении МВД 1 августа.

Авария произошла на 21-м км шоссе в 13:30. Столкнулись BMW, «Газель», Mini и грузовик, шедшие в попутном направлении. Погиб водитель BMW, передает ТАСС.

Ранее 1 августа в Кирове машина столкнулась с пятью другими автомобилями. Пострадали три человека — женщина-водитель врезавшейся машины и ее пассажиры, пожилая женщина и мальчик.