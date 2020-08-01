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Два пассажирских поезда задержались в Коми из-за схода вагонов с углем

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Фото: МЧС РФ
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Движение поездов приостановили на участке Сосногорск–Микунь Северной железной дороги в Республике Коми в связи со сходом с рельсов 11 вагонов с углем. Об этом сообщили в пресс-службе СЖД.

Инцидент произошел 1 августа в 20:21 мск. Отмечается, что в результате схода вагонов никто не пострадал, угрозы для экологии нет. К месту происшествия были направлены восстановительные поезда со станций Сосногорск и Микунь.

Кроме того, создан оперативный штаб по координации действий для ликвидации последствий происшествия. В результате инцидента ожидается незначительная задержка двух пассажирских поездов.

12 июля в Тульской области с рельсов сошел грузовой поезд. Отмечалось, что поезд перевозил окатыши железной руды. Никто не пострадал, однако железнодорожное сообщение сбилось, и в результате был задержан пассажирский поезд Москва–Белгород.

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