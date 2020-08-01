Трамп рассказал о проведении около 60 млн тестов на коронавирус в США

В США с начала пандемии провели около 60 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице в Twitter рассказал президент США Дональд Трамп.

Wrong! We have more cases because we have tested far more than any other country, 60,000,000. If we tested less, there would be less cases. How did Italy, France & Spain do? Now Europe sadly has flare ups. Most of our governors worked hard & smart. We will come back STRONG!



:: https://t.co/hhwYOrnWZn — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2020

Статистику глава Белого дома опубликовал в ответ на высказывание директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, который в пятницу, 31 июля, на слушаниях в одном из комитетов палаты представителей конгресса объяснил регистрацию большего числа заражения в США по сравнению с Европой тем, что не все в стране соблюдают жесткие меры по борьбе с COVID-19.

Трамп заявил, что такая позиция неверна. Он указал на то, что большое число выявленных случаев связано с тем, что в США проводится самое большое число тестов на коронавирус — на данный момент около 60 млн. Также американский лидер подчеркнул, что в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией усердно работала большая часть губернаторов США.

При этом в конце июня Дональд Трамп пошутил о снижении числа проводимых тестов на коронавирус. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси раскритиковала главу страны Дональда Трампа за этот шутливый призыв.

На встрече с избирателями 20 июня в Талсе (штат Оклахома) Трамп сказал, что в США протестированы 25 млн человек — больше, чем где-либо в мире, и назвал ситуацию палкой о двух концах. Минусом является большое количество выявляемых случаев. Он сообщил, что просит ответственных чиновников тестировать медленнее, чтобы не ухудшать статистику, а они «всё не останавливаются». Представители Белого дома назвали его слова шуткой.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который занимается сбором статистических данных из открытых источников и у местных властей, в США на 1 августа зафиксировано 4 603 170 случаев заражения коронавирусом, 153 989 человек скончались. Выздоровело более 2,3 млн пациентов.