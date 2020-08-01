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Трамп рассказал о проведении около 60 млн тестов на коронавирус в США

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Фото: TASS/Zuma
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В США с начала пандемии провели около 60 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице в Twitter рассказал президент США Дональд Трамп.

Статистику глава Белого дома опубликовал в ответ на высказывание директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, который в пятницу, 31 июля, на слушаниях в одном из комитетов палаты представителей конгресса объяснил регистрацию большего числа заражения в США по сравнению с Европой тем, что не все в стране соблюдают жесткие меры по борьбе с COVID-19.

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Трамп заявил, что такая позиция неверна. Он указал на то, что большое число выявленных случаев связано с тем, что в США проводится самое большое число тестов на коронавирус — на данный момент около 60 млн. Также американский лидер подчеркнул, что в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией усердно работала большая часть губернаторов США.

При этом в конце июня Дональд Трамп пошутил о снижении числа проводимых тестов на коронавирус. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси раскритиковала главу страны Дональда Трампа за этот шутливый призыв.

На встрече с избирателями 20 июня в Талсе (штат Оклахома) Трамп сказал, что в США протестированы 25 млн человек — больше, чем где-либо в мире, и назвал ситуацию палкой о двух концах. Минусом является большое количество выявляемых случаев. Он сообщил, что просит ответственных чиновников тестировать медленнее, чтобы не ухудшать статистику, а они «всё не останавливаются». Представители Белого дома назвали его слова шуткой.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который занимается сбором статистических данных из открытых источников и у местных властей, в США на 1 августа зафиксировано 4 603 170 случаев заражения коронавирусом, 153 989 человек скончались. Выздоровело более 2,3 млн пациентов.

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