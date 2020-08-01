В Москве на ТТК сбили женщину и ребенка

В Москве на Третьем транспортном кольце произошло ДТП, об этом в субботу, 1 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидца аварии.

По предварительной информации, на внешней стороне кольцевой дороги сбили женщину с ребенком. По словам свидетеля, они скончались на месте. Эта информация проверяется. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее в тот же день четыре автомобиля столкнулись на Волоколамском шоссе в Подмосковье. Погиб один человек