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Бывший командующий ВДВ рассказал об уровне подготовки десантников

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Фото: РИА Новости/Игорь Агеенко
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Увеличение доли служащих по контракту резко подняло мастерство всех категорий военнослужащих, прежде всего взводного/ротного звена. Об этом «Известиям» рассказал председатель комитета Госдумы по обороне, командующий ВДВ с 2009 по 2016 год, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов.

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«Как правило, это люди с неоконченным высшим либо со средним специальным образованием, а также имеющие дополнительную военно-учетную специальность», — отметил он.

По словам Шаманова, сейчас в Воздушно-десантных войсках только 30% военнослужащих по призыву.

«Условно говоря, на двух контрактников приходится один призывник. А, как известно, для решения боевых задач, для решения задач за пределами государства… можно привлекать только военнослужащих по контракту», — добавил он.

Ранее, 30 июля, российское Министерство обороны запустило на своем сайте специальный интерактивный раздел, посвященный 90-летию образования Воздушно-десантных войск. В нем представлены подробная история образования рода войск, командующие, учебные заведения и праздничные мероприятия.

День рождения Воздушно-десантных войск традиционно отмечается 2 августа. В этом году столичные парки не будут устраивать мероприятия в День ВДВ в связи с пандемией коронавируса.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 2 августа

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