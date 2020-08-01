Задержанным в Белоруссии россиянам избрали меру пресечения

Белорусская прокуратура санкционировала в отношении 33 задержанных на территории страны граждан России меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом 1 августа заявил председатель следственного комитета республики Иван Носкевич.

«31 июля в отношении них следствием избрана и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводит его слова БелТА.

Россиян задержали 29 июля под Минском.

Глава комитета госбезопасности Белоруссии Валерий Вакульчик отметил, что задержанные якобы являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по подозрению в подготовке теракта.

30 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России де-юре нет такого понятия, как частная военная компания.