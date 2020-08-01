Скончалась самая тяжелая россиянка Любовь Нурдинова

Скончалась жительница Тюмени Любовь Нурдинова, которая считалась самой тяжелой россиянкой. Она весила 350 кг, но позже похудела более чем в два раза.

О кончине Нурдиновой сообщил тюменский портал 72.ru. Журналисты поддерживали связь с женщиной, но в июне общение прекратилось. Ни дети, ни сестра женщины не стали отвечать на вопросы по этому поводу, однако собственные источники издания и люди, знакомые с семьей, подтвердили смерть тюменки. Причина неизвестна.

Издание направило запросы в региональный департамент здравоохранения и областное управление МВД.

Нурдиновой 8 июля исполнилось 57 лет. Из-за веса она 18 лет не могла выйти из дома. В апреле 2020 года ей сделали бариартическую операцию (шунтирование желудка), после чего она похудела до 157 кг и смогла встать на ноги. Чтобы доставить пациентку в больницу, спасателям пришлось применить кран, пишет Ura.Ru.

В сентябре 2017 года в ОАЭ скончалась египтянка Иман Ахмед Абдулати, которая была самой тяжелой женщиной мира. До начала лечения ее вес составлял почти 500 кг, позже ей удалось сбросить 200 кг. Причиной смерти стали почечная недостаточность и болезни сердца.