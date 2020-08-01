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Туристы заинтересовались премиум-отдыхом в Крыму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В Крыму в нынешнем сезоне наблюдается особый спрос на номера премиум-класса. Об этом рассказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко 1 августа.

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«Больше всего загрузка в сегменте премиальном, то есть пять звезд и выше. Эти отели затребованы очень здорово. Целый ряд премиальных отелей заполнены практически полностью», — сказал он «РИА Новости».

Волченко подчеркнул, что, несмотря на это, все равно можно найти качественные объекты для размещения. Цены при этом встречаются разные, «от высоких до очень доступных».

Средний уровень загрузки крымских объектов — около 70%.

Туристы уже начали бронировать места на зимний отдых, заявил министр. И уже сейчас очевидно, что сентябрь и октябрь будут плотно заполнены.

Волченко рассказал, что осенью и зимой власти региона планируют запустить новые оздоровительные программы. Крым исторически считался курортом, подходящим для лечения дыхательных заболеваний, а это то, что сейчас нужно стране, напомнил он. Кроме того, у многих крымских санаториев есть высококачественные медицинские центры. В перспективе регион сможет работать в этом направлении круглый год, отметил министр.

Ранее, 28 июля, Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что отечественные курорты с вылетом в начале августа лидируют по ценовой доступности, оставляя позади Турцию и Танзанию.

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