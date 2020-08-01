Глава МВД Италии не разрешила мигрантам из Африки остаться

Глава МВД Италии Лучана Ламорджезе заявила, что правительство страны намерено перейти к возвращению на родину нелегальных мигрантов из стран Северной Африки. Об этом в субботу, 1 августа, сообщает Corriere della Sera.

«Мы обеспечим защиту здоровья нашего местного населения, экономические мигранты должны знать, что не существует возможности для легализации тех, кто прибыл в Италию после 8 марта (дата принятия одного из декретов по борьбе с COVID-19. — Ред.)», — сказала она.

Издание отмечает, что за последнее время поток мигрантов из Северной Африки в Италию резко увеличился в связи с улучшением погоды. Ежедневно на берег происходят высадки беженцев. В связи с этим на Сицилию направлены подразделения из 400 военных, им предстоит усилить охрану центров для размещения мигрантов.

По словам Ламорджезе, все нелегалы будут подвергнуты тестированию на COVID-19.

«На июль оказал влияние беспрецедентный экономический кризис, который приводит к особенно высокому числу отправлений из Туниса тех, кто пытается продолжить путь в Европу», — отметила она.

В 2018 году правительство Италии ужесточило миграционные правила. Принятый министрами документ изменил правила получения права на убежище по гуманитарным мотивам и ввел новые нормы получения гражданства. Кроме того, декрет предусматривает возможность лишения итальянского гражданства лиц, обвиняемых в терроризме.

Бывший министр внутренних дел страны и вице-премьер Маттео Сальвини проводил достаточно жесткую миграционную политику. В частности, при нем в Италии был введен запрет на высадку спасенных в море мигрантов с судов неправительственных организаций, а также активизированы процедуры высылки нелегалов и тех, кто не попадает под статус беженцев.