Ураган может помешать кораблю Crew Dragon вернуться с МКС

В планы по возвращению Crew Dragon может вмешаться стихия. Корабль должен отстыковаться от МКС в ночь на 2 августа (мск). Путь до Земли займет 19 часов, приводнение произойдет в 21:42. Посадке на воду может помешать ураган «Исаиас». Циклон приближается к восточному побережью Флориды, он несет сильный ветер и осадки. Астронавты заверили, что готовы к сложной посадке.

Пока неизвестно, заденет ли стихия зону приводнения Crew Dragon. Решение о возвращении корабля примут за три часа до отстыковки.