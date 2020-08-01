Мурашко сообщил об окончании клинических испытаний вакцины от COVID-19

Клинические испытания вакцины от коронавируса завершены, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко 1 августа. Препарат разрабатывался центром им. Н.Ф. Гамалеи.

«После получения регистрационного удостоверения вакцины начнут применяться. Еще параллельно мы изменили принципы регуляторной сиcтемы, и начнется параллельно с вакцинацией особых групп — это в первую очередь медики и учителя, параллельно пойдет еще третья фаза наблюдений за вакцинированными пациентами», — заявил глава Минздрава.

По словам Мурашко, массовую вакцинацию населения планируется начать в октябре.