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В России утвердили новую автоматизированную систему ТО

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Кабмин утвердил единую автоматизированную систему ТО. Диагностические карты переводятся в электронный вид. Документ будет храниться в системе не менее пяти лет. Изъять или уничтожить карту невозможно.

Операторов обязали проводить фотофиксацию техосмотра. Пропускную способность пункта можно будет отследить. При повышенной нагрузке выдачу карт заблокируют. Меры позволят пресечь выдачу поддельных документов и снизить количество ДТП.

Новые правила вступят в силу 21 марта следующего года.

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