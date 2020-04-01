Госдума изменила правила техосмотра

Госдума внесла изменения в правила прохождения техосмотра. Ежегодная проверка обязательна для автомобилей старше 10 лет. Машины, которые находятся в эксплуатации меньше четырех лет, от техосмотра освобождены. Авто возрастом от четырех до 10 лет должны будут проходить проверку раз в два года. Для такси остаются в силе прежние правила — проверка раз в полгода.