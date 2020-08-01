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Реконструкция моста через реку Сок в Самаре завершится в 2022 году

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Фото: пресс-служба Правительства Самарской области
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В Самаре продолжаются работы по реконструкции моста через реку Сок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уложено асфальтобетонное покрытие на подходах к мосту, уже закончены буровые работы по четырем опорам из пяти. В ближайшее время строители приступят к устройству основания для самой сложной сваи — русловой.

До 1 октября 2022 года планируется завершить создание мостового перехода с подходами общей протяженностью 2 км параллельно существующему с двумя полосами движения. Как отмечает НИА «Самара», переправа позволит решить проблему «узкого горлышка» и, как следствие, пробок на выезде с Красноглинского шоссе.

«Я считаю, этот проект — наглядный пример тех глобальных перемен к лучшему, которые происходят в нашем регионе благодаря реализации национальных проектов. И пример не единственный», — заявил глава Красноярского района Михаил Белоусов.

Ранее стало известно, что в Кинель-Черкасском районе Самарской области рабочие уложили асфальтобетонное покрытие на мосту через реку Сарбай, расположенном на автомобильной дороге «Урал» – Муханово. Общая протяженность объекта капитального ремонта составляет 250 м, в том числе моста — 56 м. В настоящее время подрядной организацией ООО «Такт» завершены работы по переустройству и увеличению балок пролетного строения моста, а также по гидроизоляции.

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