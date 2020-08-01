МИД пообещал ответить на новые санкции ЕС против россиян

Новые санкции ЕС против россиян не останутся без ответа. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«Опять всё сделано бездоказательно, под надуманным предлогом о причастности к неким киберинцидентам, имевшим место в прошлом. Политическая подоплека этого шага очевидна», — заявили в МИДе. Это «вызывает недоумение и сожаление», подчеркнули в ведомстве.

В дипведомстве отметили, что меры нелегитимны и применены задним числом, так как речь идет о случаях, произошедших за год до внедрения механизма киберсанкций.

«Разумеется, недружественная акция ЕС не будет оставлена без ответа. Как известно, в дипломатии всё зеркально», — говорится в сообщении.

30 июля ЕС ввел ограничения в отношении ряда граждан и структур России, а также КНР и КНДР, якобы причастных к кибератакам вирусов WannaCry, NotPetya и Cloud Hopper. В частности, под рестрикции попал главный центр специальных технологий Генштаба ВС РФ. Россиян, попавших в списки, в ЕС назвали сотрудниками ГРУ.