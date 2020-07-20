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Пакет брать будут: ЕС обсудит санкции против россиян из-за атак на бундестаг

С соответствующим запросом к участникам объединения обратилась Германия
Фото: Global Look Press/Christophe Gateau/dpa
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Пакет брать будут: ЕС обсудит санкции против россиян из-за атак на бундестаг
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2020-07-16 15:07:30
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Европейский союз, вероятно, одобрит санкции в отношении россиян, которые, по оценке германской стороны, причастны к кибератакам на бундестаг 2015 года. Об этом «Известиям» заявили в парламенте Германии. После того как Берлин обратился с соответствующим запросом к партнерам по объединению, идею ограничений должны рассмотреть на уровне Евросовета. Для одобрения требуется консенсус всех 27 лидеров. В России эти обвинения, как и возможные санкции ЕС, не принимают: как заявили «Известиям» в постпредстве РФ при Евросоюзе, введение международных рестрикций — исключительная прерогатива Совбеза ООН.

Не доказано — не хакер

В середине июля стало известно, что в прошлом месяце правительство Германии обратилось к Евросоюзу с запросом задействовать в отношении РФ механизм киберсанкций. Он был одобрен в 2019 году и будет работать по меньшей мере до 2021-го. До настоящего момента механизм ни разу не применялся. Ограничения предполагают, в частности, запрет хакерам на въезд в страны сообщества и заморозку их активов. Причина такого запроса — кибератаки на бундестаг ФРГ, которые произошли в апреле-мае 2015 года.

Пакет брать будут
Пакет брать будут: ЕС обсудит санкции против россиян из-за атак на бундестаг
Фото: Global Look Press/Zheng Huansong/XinHua

Когда ЕС обсудит введение киберсанкций, пока не известно. Как рассказали «Известиям» в Еврокомиссии, страны-члены вправе вносить предложения по применению механизма. Затем этот вопрос решается на уровне Евросовета на основании полного единогласия.

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— Обратите внимание на то, что санкции — одна из мер «набора инструментов кибердипломатии» и часть более широкого подхода ЕС к этой сфере, который направлен на предотвращение конфликтов и обеспечение стабильности в киберпространстве и смягчение угроз кибербезопасности, — отметил представитель ЕК.

По данным германской стороны, пять лет назад злоумышленники взломали электронную почту нескольких депутатов парламента, а также канцлера Ангелы Меркель, скачав по меньшей мере 16 Гб информации. Политики получили одинаковые электронные письма якобы от ООН с вредоносной ссылкой внутри. Чтобы остановить распространение вируса, пришлось временно отключить всю IT-систему парламента.

Немецкие правоохранители обвиняют в этом россиянина Дмитрия Бадина, который, по их данным, работает на хакерскую группу Fancy Bear. В мае 2020 года Генпрокуратура ФРГ объявила его в международный розыск. По словам главы германского МИДа Хайко Мааса, это было сделано на основании «конкретных и неопровержимых свидетельств».

— Честно сказать, это болезненно, что, с одной стороны, я стремлюсь к лучшим отношениям с Россией, но когда, с другой стороны, видишь, что есть жесткие свидетельства того, что российские силы действуют таким образом, то образуется напряженная обстановка, в которой мы работаем, — сказала в мае Ангела Меркель, отвечая на вопросы депутатов бундестага.

Пакет брать будут
Ангела Меркель

Ангела Меркель

Фото: Global Look Press/Henning Schacht/Keystone Press Agency

Москва эти обвинения неоднократно отвергала. Как заявил в интервью РБК глава МИД РФ Сергей Лавров, несмотря на слова о неопровержимых свидетельствах, за пять лет никаких конкретных доказательств Москве так и не было предъявлено.

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Символический шаг

В бундестаге уверены: Евросоюз, скорее всего, одобрит предложение Германии. При этом там подчеркнули, что ограничения касаются отдельных граждан и не направлены на РФ.

— Эти санкции по определению касаются физических лиц или групп людей, а не российского государства, — сказал «Известиям» представитель партии «Альтернатива для Германии» в комитете бундестага по европейским делам Харальд Вейел. — Так называемый кибердипломатический инструментарий ЕС позволяет замораживать активы и блокировать въезд физлиц и представителей организаций, которые оказались в списке. Эти меры, вероятнее всего, коснутся людей, связанных с военной разведкой ГРУ (Главное разведывательное управление. — «Известия»).

При этом в германском парламенте есть те, кто призывает прежде попробовать решить вопрос в двустороннем порядке.

— Любое объявление санкций, безусловно, подрывает двусторонние отношения. Было бы лучше возобновить двусторонние российско-германские киберконсультации, приостановленные весной 2018 года, — отметил в беседе с «Известиями» представитель партии «Левые» в том же комитете бундестага Андрей Хунко.

Российская сторона настаивает на том, что любые ограничения, принятые без одобрения Совбеза ООН, незаконны.

Пакет брать будут
Пакет брать будут: ЕС обсудит санкции против россиян из-за атак на бундестаг
Фото: Global Look Press/Zheng Huansong/XinHua

— Задействование такого инструмента, как международные санкции, является исключительной прерогативой Совета Безопасности ООН. Любые рестриктивные меры, вводимые отдельными странами или организациями, в том числе такими, как Евросоюз, являются априори нелегитимными. Этим и определяется принципиальная позиция России по санкционной тематике, — заявили «Известиям» в постпредстве РФ при Евросоюзе.

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Механизм киберсанкций ЕС относительно новый и представляется европейцам адекватной мерой, которая может послать мощный политический сигнал и одновременно наказать тех или иных лиц, виновных в кибератаках, говорит программный директор Российского совета по международным делам и клуба «Валдай» Иван Тимофеев.

— Я не думаю, что этот инструмент исчезнет. Более того, появляются предпосылки для того, чтобы он стал работающим механизмом, и заявка Германии в этом плане стала прецедентом для его использования, — сказал «Известиям» эксперт. — Механизм предполагает точечные санкции в отношении конкретных лиц и организаций. Часто эти меры — заморозка активов и запрет на въезд — применяются в отношении сотрудников силовых структур, и им от этого ни холодно, ни жарко. Для бизнеса же это будет довольно болезненно, хотя предпосылок для внедрения санкций на этом направлении я пока не вижу.

По его оценке, в случае введения таких мер российский ответ будет зеркально точечным. При этом, несмотря на всю символичность санкционного механизма, в политическом плане это негативно повлияет на отношения Москвы с Берлином и Брюсселем, подытожил Иван Тимофеев.

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