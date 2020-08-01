Захарова заявила о превращении в фантазии расследования катастрофы Ту-154

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что повторное расследование крушения самолета Ту-154, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский, превратилось в бесконечный фантазийный процесс. Такое мнение дипломат высказала на своей странице в Facebook 1 августа.

«Это «повторное расследование» с его «промежуточными результатами» стали настоящей Йокнапатофой (вымышленный округ на юге США. — Ред.) современной Польши. Реальность намертво переплелась с вымыслом, превратившись в бесконечный фантазийный процесс», — написала Захарова, комментируя утверждения о том, что «тротил, взрыв которого якобы стал причиной крушения, в самолет заложили во время ремонта в России».

Представитель дипломатического ведомства призвала прочитать или послушать расшифровку переговоров пилотов польского «борта номер 1», чтобы понять, что произошло в действительности.

30 июля был опубликован фильм правительственной подкомиссии Польши, повторно расследующей причины катастрофы. В ролике утверждается, что крушение произошло в результате спланированных взрывов на борту. Лента была представлена в ходе заседания в парламенте. Оно состоялось под давление оппозиции, которая обвиняет подкомиссию в растрате бюджетных средств и требует публикации окончательного отчета о своей работе. Глава органа Антоний Мачеревич под разными предлогами постоянно откладывает публикацию документа, на данный момент она планируется в течение ближайших трех месяцев.

Самолет Ту-154 разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек. По версии Следственного комитета России, к трагедии привела совокупность факторов, в числе которых ошибочные действия экипажа. Подтверждений версии о взрывах на борту в ведомстве не нашли. При этом СКР также продолжает расследование катастрофы.

Летом 2019 года Варшавский окружной суд признал виновным бывшего главу канцелярии премьера Польши Томаша Арабского по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году. Его обвинили в преступной халатности, приведшей 10 апреля 2010 года к крушению лайнера, в котором находился президент Польши Лех Качиньский и его представительная делегация. Осужденный не пытался воспрепятствовать полету, зная, что в Смоленске не было аэродрома, на который можно было посадить авиасудно. Его приговорили к 10 месяцам тюремного заключения с отсрочкой на два года.