Дипломаты встретились с задержанными в Белоруссии россиянами

Российские дипломаты встретились с соотечественниками, которые были задержаны в Белоруссии и в настоящий момент находятся в местах лишения свободы. Об этом в субботу, 1 августа, сообщил консул посольства РФ в Минске Кирилл Плетнев.

«Вчера вечером состоялась встреча заведующего консульским отделом и консула в одном из пенитенциарных учреждений Республики Беларусь с 33 задержанными российскими гражданами», — отметил Плетнев в эфире телеканала «Россия 24».

Также консул заявил, что в действиях белорусских властей в отношении задержанных россиян явно прослеживается предвзятость.

«В частности, хотелось бы отметить, что указывается на умышленные действия группы лиц по предварительному сговору совместно с [блогером Сергеем] Тихановским и [ранее арестованными белорусским оппозиционером Николаем] Статкевичем, что, на наш взгляд, является абсолютно надуманной и недействительной позицией», — добавил Плетнев.

29 июля под Минском задержали 33 россиян. Глава комитета госбезопасности Белоруссии Валерий Вакульчик отметил, что задержанные якобы являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по подозрению в подготовке теракта.

30 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в России де-юре нет такого понятия, как частная военная компания (ЧВК).