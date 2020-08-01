Минэкономразвития заявило об отсутствии планов вводить новые налоги

Правительство России в настоящий момент не планирует вводить новые налоги, сообщили в субботу, 1 августа, в Министерстве экономического развития. Таким образом ведомство прокомментировало опубликованный 30 июля проект плана проведения оценки фактического воздействия (ОФВ) на 2021 год, в котором предлагалось ввести единый оборотный налог со ставкой в 6,2%.

«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — отметили в пресс-службе министерства.

Кроме этого, в ведомстве уточнили, что проект введения единого оборотного налога будет пересмотрен, а его опубликованная версия является предварительной.

Также отмечается, что все предложения, включенные в план, являются позицией заявителей, а не официальной позицией Минэкономразвития.

В проекте плана предлагалось вместо четырех основных налогов — НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ — ввести единый оборотный налог со ставкой в размере 6,2%. Он был опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов России 30 июля.

23 июня во время обращения к россиянам президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить налог для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год.