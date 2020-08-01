Современный спортзал построили в сельской школе в Липецкой области

Школы Липецкой области готовятся к новому учебному году. В селе Конь-Колодезь построен современный спортзал для игровых видов спорта. Оборудованы раздевалки, душевые и медпункт. Он станет домашней тренировочной базой для местной команды девочек-футболисток. Во вторую смену здесь будут работать спортивные секции.

«Эти вопросы — в числе приоритетных направлений деятельности региональной власти. Кроме того, ремонт школ, строительство спортивных объектов ведется в тесном взаимодействии с жителями, по их просьбам, которые поступают в том числе и через соцсети в адрес местной и областной власти», — отметил глава администрации региона Игорь Артамонов, передает Lipetskmedia.

Напомним, в Липецке в школах и лицеях начали устанавливать питьевые фонтанчики. Каждый оснащен тремя фильтрами для очистки воды. Постоянно вода из них литься не будет, а чтобы попить, потребуется нажать кнопку. Установка одного устройства обходится в среднем в 3–4 тыс. рублей.