Прямой эфир

Современный спортзал построили в сельской школе в Липецкой области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Школы Липецкой области готовятся к новому учебному году. В селе Конь-Колодезь построен современный спортзал для игровых видов спорта. Оборудованы раздевалки, душевые и медпункт. Он станет домашней тренировочной базой для местной команды девочек-футболисток. Во вторую смену здесь будут работать спортивные секции.

«Эти вопросы — в числе приоритетных направлений деятельности региональной власти. Кроме того, ремонт школ, строительство спортивных объектов ведется в тесном взаимодействии с жителями, по их просьбам, которые поступают в том числе и через соцсети в адрес местной и областной власти», — отметил глава администрации региона Игорь Артамонов, передает Lipetskmedia.

Напомним, в Липецке в школах и лицеях начали устанавливать питьевые фонтанчики. Каждый оснащен тремя фильтрами для очистки воды. Постоянно вода из них литься не будет, а чтобы попить, потребуется нажать кнопку. Установка одного устройства обходится в среднем в 3–4 тыс. рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020