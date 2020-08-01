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В Москве от коронавируса вылечились еще 1,4 тыс. человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Москве от коронавируса за сутки вылечились 1413 человек. Об этом в субботу, 1 августа, сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. (...) Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 180 581», — сообщила чиновница.

Ранее в этот же день в Роспотребнадзоре рассказали, что в России под медицинским наблюдением из-за подозрений на коронавирус остаются более 254 тыс. человек, в общей сложности проведено 28,4 млн тестов на инфекцию.

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По данным на 31 июля в России зарегистрировано почти 840 тыс. случаев коронавируса, 638 410 пациентов вылечились, 13 963 человека умерли.

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