Роспотребнадзор назвал число находящихся под наблюдением из-за COVID россиян

В России под медицинским наблюдением из-за подозрений на коронавирусную инфекцию находится более 254 тыс. человек. Об этом в субботу, 1 августа, сообщил Роспотребнадзор.

«За последние сутки проведено 316 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 01.08.2020 остаются 254 392 человека», — сообщили в Telegram-аккаунте «Стопкоронавирус.рф».

Также отмечается, что за период с начала пандемии в России проведено более 28,4 млн лабораторных исследований для диагностики коронавируса.

В общей сложности с начала эпидемии в России зарегистрировано почти 840 тыс. случаев коронавируса, 638 410 пациентов вылечились, 13 963 человека умерли.

29 июля президент России Владимир Путин заверил, что ситуация с коронавирусом успокоилась и особые усилия российской медицины, по его словам, на текущий момент надо сосредоточить на профилактической работе и вакцинации от гриппа.

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