Аналитики назвали процент готовых полететь за границу россиян

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip провели среди россиян опрос и выяснили, что новость об открытии границ с другими странами положительно восприняли 24% респондентов. Об этом сообщает RT в субботу, 1 августа.

В то же время половина опрошенных ответили, что к возобновлению авиасообщения они относятся равнодушно, а 26% заявили, что воспринимают открытие границ отрицательно.

В Танзанию готовы полететь 11,5% респондентов, некоторые из них признались, что уже давно хотели побывать на Занзибаре. Большинство (67%) участников опроса не планируют отдыхать в Танзании, а 17% посчитали такой отдых слишком экзотичным.

«Покупки билетов в эту страну носят единичный характер. Возможно, многих отпугивает цена: билет до Танзании и обратно стоит в среднем 56,6 тыс. рублей», — отметили специалисты OneTwoTrip.

Что касается Великобритании, 74% участников опроса ответили, что точно не планируют поездку в эту страну. В то же время 14,5% отметили, что если и полетят, то точно не летом. В Великобританию готовы поехать только 6% опрошенных, а еще 5% сомневаются.

Также в компании рассказали об отношении россиян к открытию границ с Турцией. Почти 80% опрошенных не собираются туда в отпуск, 7% еще не определились. Точно готовы полететь в Турцию в августе 7,4% респондентов.

В опросе приняли участие 2,3 тыс. россиян.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией, а также с Абхазией. По информации источников в отрасли, обсуждается возможность открытия сообщения с другими странами с 11 августа, однако в Росавиации эту информацию отказались комментировать, пишет «Газета.ру».

Из-за пандемии коронавируса в стране с 27 марта полностью закрыли регулярное и чартерное международное авиасообщение. Разрешались только вывозные рейсы, которыми россиян возвращали на родину.