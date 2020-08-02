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Дистанционка начинается в субботу: онлайн постепенно приходит в школы

В регионах начинают активнее применять дистанционные технологии для обучения детей. Стоит ли этого бояться
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Дистанционка начинается в субботу: онлайн постепенно приходит в школы
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2020-07-31 20:49:45
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В Мурманской области некоторые школы с шестидневным режимом обучения будут заниматься по субботам дистанционно. Пандемия сделала свое дело — дистанционное обучение постепенно входит в жизнь российских школ, но эксперты видят в этом в основном плюсы. «Известия» разбирались, чего же хорошего в дистанционном образовании.

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Министр образования и науки Мурманской области Анна Головина рассказала, что в новом учебном году в ряде школ с шестидневным режимом занятия в субботу будут проходить дистанционно. И это уже меры не противокоронавирусные, а скорее эксперимент, основанный на опыте работы в пандемию.

В минобрнауки Мурманской области пояснили, что идея эта появилась при обсуждении перехода на пятидневную учебную неделю. 86% родителей выступают за такой переход, но полностью пятидневный режим введут с 1 сентября только чуть более 30% школ. Поэтому остальным был предложен альтернативный вариант с онлайн-обучением по субботам.

— С марта мы активно использовали цифровые технологии в процессе обучения, что не привело к снижению качества образования. Результаты единого государственного экзамена на уровне прошлого года или чуть выше. Поэтому не следует опасаться, что знания школьников станут хуже, — пояснила Анна Головина.

Бывший глава Рособрнадзора, член Общественного совета при Министерстве образования и науки Виктор Болотов со скепсисом отнесся к предложенному в Мурманске: «Даже если это будет день для консультаций по сложным темам, собственно, почему бы им и не прийти в этот день в школу? Онлайн-обучение вводится, когда физический контакт по тем или иным причинам невозможен, например, расстояние большое или карантин тот же».

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дистанционка
Фото: РИА Новости/ Александр Гальперин

Болотов подчеркивает, что в онлайн-обучении ничего нового нет, где это необходимо, его уже давно применяют. «В Карелии еще лет 20 назад началось онлайн-обучение, — рассказал он. — Тогда в школе не хватало учителей, и Петрозаводский университет организовывал дистанционное компьютерное сопровождение и изучение предметов. Учитель был тьютором, дети выполняли задания, и был период онлайн-консультаций, когда школьники что-то спрашивали, а им отвечали».

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Ответственный секретарь общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация» Алексей Гусев, в свою очередь, видит в инициативе мурманских властей пользу: «Есть проблема перегрузки детей аудиторными занятиями, на это многие родители жалуются. Одна из самых больных тем — это как раз шестидневка, когда ребенок должен идти в школу в субботу». По его мнению, если преподаватели находят возможность переносить какие-то занятия в онлайн-режим, выполняя учебную программу, — это хорошая практика.

Шанс для глубинки

Эксперты сходятся в одном: технологии дистанционного обучения в будущем помогут. Особенно тем, кто в пандемии пострадал сильнее всех, — например, школьникам из удаленных районов страны, где не всегда хорошо с интернетом. Болотов замечает, что в России до сих пор есть школы, в которых один учитель ведет сразу несколько предметов.

— Если прислать отдельного учителя на каждый предмет нереально, то можно сделать онлайн-обучение с профильным преподавателем, — убежден эксперт. — Это увеличивает доступность качественного учебного контента для ребят из сельской местности, из маленьких городов.

По его словам, такой порядок обучения не противоречит каким-либо существующим в законодательстве нормам, но в вопросе всё равно еще нужно разобраться — например, кто и как будет оплачивать эти уроки. Проблемы, по его мнению, здесь другие. И первая — это отсутствие платформы для такого формата обучения.

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Вторая проблема — это доступный интернет. Весной, например, по всей России разлетелось видео из Башкирии: там школьники из Кульметово Кигинского района сидели вдоль дороги неподалеку от села в машинах, потому что в самом населенном пункте интернет оказался слишком медленным. Провести хороший интернет им обещали не раньше этого лета или в 2021 году.

— Третья проблема — наличие «железа», аппаратных средств, — отмечает бывший глава Рособрнадзора. — Но главный вопрос — повышение квалификации учителей. Будем откровенны, многие учителя не умеют работать с компьютером. С другой стороны, ситуация с коронавирусом положительную роль уже сыграла: по опросам учителей, число тех, кто будет использовать ресурсы онлайн-обучения и после пандемии, выросло почти в два раза.

При этом есть специфические сферы, в которых нельзя переходить на онлайн-обучение, говорит ответственный секретарь «Национальной родительской ассоциации»: это, например, музыка, цирковое искусство, военное дело.

— Но ведь никто и не настаивает, что всё должно быть подменено онлайн-обучением. Это было бы абсурдом. Тут ведь есть и экономика процесса — если всех загонять в дистанционное обучение, нужны такие деньги, которых нет и не будет у государства в ближайшее время. Экономически это нереально, если даже убрать все остальные аргументы против, — заявил Гусев.

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Эта вероятность, однако, до сих пор всех пугает — многие предполагают, что с 1 сентября всеобщее дистанционное обучение все-таки начнется. Власти это опровергают, подчеркивая, что дети пойдут в школы. Однако указывают, что окончательное решение будет принято исходя из эпидемиологической ситуации в стране. Так, премьер Михаил Мишустин на выступлении перед депутатами Госдумы говорил, что решение на этот счет будет принято только 20 августа.

Министр просвещения Сергей Кравцов на совещании в ответ на вопрос президента Владимира Путина о том, как планируется начинать учебный год, заявил, что поможет опыт проведения ЕГЭ.

— ЕГЭ прошел без сбоев, мы получили прогнозируемые результаты. Важно, что экзамен был проведен с соблюдением всех санитарных требований. Сегодня уверенно можем сказать, что вспышек заболевания не зафиксировано, — сказал Кравцов на совещании. — Большинство регионов готово (к началу учебного года в обычном режиме. — «Известия»). С остальными в точечном режиме отрабатываем.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он подчеркнул, что новые возможности дистанционного обучения будут применяться в следующем учебном году, но они будут носить лишь дополнительный характер.

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Одновременно в стране готовится новый законопроект, который будет регламентировать онлайн-обучение в школах. Документ определяет полномочия Минобрнауки и Минпросвещения в вопросах дистанционного обучения, но, как подчеркивают его авторы, не предусматривает полный переход школ на онлайн-обучение — его предлагается использовать только в экстренных случаях. В документе содержатся инструкции: сколько должен длиться онлайн-урок, какая у детей должна быть нагрузка, на основании чего учитель ставит оценки и так далее.

Также в регионах появляются и инициативы о переходе на онлайн-обучение. Например, недавно стало известно, что в Новосибирской области родителям школьников разрешили писать заявления о переводе их детей с 1 сентября на дистанционное обучение.

На уровне мела и тряпки

Главное, на что указывают эксперты в дискуссии о дистанционном образовании, — пандемия и связанный с ней переход в онлайн позволит образованию двигаться «в ритме современных требований». По мнению Алексея Гусева, бояться этого не нужно.

— Мы же не продолжаем долбить камни киркой: процессы цифровизации — это процессы, объективно выводящие наше образование на современный уровень. Ведь есть интересные результативные практики дистанционного обучения даже в период экстремальных событий, — говорит он.

И предлагает качественно проработать методическую базу — нельзя просто скидывать перечень роликов на YouTube, которые школьники должны посмотреть.

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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— Дистанционное обучение — это отдельный мир, в котором есть свои правила, свои законы, педагогические подходы по нагрузке — психологической, информационной, по зрению, — говорит ответственный секретарь «Национальной родительской ассоциации». — Если процесс обучения организовывается с учетом этих требований, тогда это профессиональная форма образования. Если это просто фикция, замена традиционного посещения школы, формально скинутая в интернет, то это преступление, с которым надо бороться.

Гусев подчеркивает, что цифровизация обучения, которой на фоне пандемии стали бояться, — это неизбежный путь развития. Но чтобы улучшить эту сферу, необходимо систематизировать опыт дистанционного обучения в период карантина. Удалось ли это сделать — сказать затруднительно. На момент публикации материала в Минобрнауки на запрос «Известий» ответить не смогли.

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