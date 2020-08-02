Белая жизнь: как инки добывали соль
Салинерас-де-Марас — соляные террасы в Перу, которые активно использовались еще во времена Империи инков. Когда-то они снабжали солью всю Южную Америку, сейчас объемы добычи значительно снизились, однако это место привлекает внимание путешественников всего мира фантастическим видом, который меняется в зависимости от времени года. Как добывали соль несколько столетий назад — в фотогалерее «Известий»
Соляных террас в Салинерас-де-Марас насчитывается более 3 тыс., они занимают площадь около 1 км²
По некоторым данным, добыча соли в этом месте велась еще до инков древней общиной качи и продолжается до сих пор
Сейчас добыча соли в Салинерас-де-Марас ведется так же, как и несколько веков назад
На вершине горы из-под земли бьет горячий источник, воды которого, спускаясь вниз по склону, попадают в выложенные камнем резервуары, расположенные каскадом. На солнце вода начинается испаряться, оставляя на дне и стенках бассейна кристаллы соли
За месяц в бассейне образуется 10-сантиметровый слой соли. Ее собирают в тазы, сушат, измельчают, упаковывают в мешки и отправляют на местные рынки
Из одного бассейна в месяц можно извлечь около 150 кг соли. На самом верху резервуара образуется первоклассная белая соль, самая дорогая, а внизу — самая дешевая
Соляные бассейны поделены между семействами, проживающими в близлежащей деревне, и передаются из поколения в поколение
Каждое семейство обрабатывает по несколько соляных террас
Сейчас соль из Салинерас-де-Марас поставляется только на региональные рынки
Туризм — дополнительный источник заработка для местных жителей. Они делают из соли разнообразные поделки и продают их в качестве сувениров
Кроме того, каждый путешественник может сам поучаствовать в сборе соли