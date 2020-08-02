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Белая жизнь: как инки добывали соль

Салинерас-де-Марас привлекают туристов не только богатой историей, но и фантастическими пейзажами
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Фото: Getty Images

Салинерас-де-Марас — соляные террасы в Перу, которые активно использовались еще во времена Империи инков. Когда-то они снабжали солью всю Южную Америку, сейчас объемы добычи значительно снизились, однако это место привлекает внимание путешественников всего мира фантастическим видом, который меняется в зависимости от времени года. Как добывали соль несколько столетий назад — в фотогалерее «Известий»

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Фото: Getty Images

Соляных террас в Салинерас-де-Марас насчитывается более 3 тыс., они занимают площадь около 1 км²

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Фото: Getty Images

По некоторым данным, добыча соли в этом месте велась еще до инков древней общиной качи и продолжается до сих пор

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Фото: Getty Images

Сейчас добыча соли в Салинерас-де-Марас ведется так же, как и несколько веков назад

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Фото: Getty Images

На вершине горы из-под земли бьет горячий источник, воды которого, спускаясь вниз по склону, попадают в выложенные камнем резервуары, расположенные каскадом. На солнце вода начинается испаряться, оставляя на дне и стенках бассейна кристаллы соли

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Фото: Getty Images

За месяц в бассейне образуется 10-сантиметровый слой соли. Ее собирают в тазы, сушат, измельчают, упаковывают в мешки и отправляют на местные рынки

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Фото: Getty Images

Из одного бассейна в месяц можно извлечь около 150 кг соли. На самом верху резервуара образуется первоклассная белая соль, самая дорогая, а внизу — самая дешевая

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Фото: Getty Images

Соляные бассейны поделены между семействами, проживающими в близлежащей деревне, и передаются из поколения в поколение

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Фото: Getty Images

Каждое семейство обрабатывает по несколько соляных террас

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Фото: Getty Images

Сейчас соль из Салинерас-де-Марас поставляется только на региональные рынки

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Фото: Global Look Press
Необычные соляные бассейны привлекают множество туристов со всего мира
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Фото: Getty Images

Туризм — дополнительный источник заработка для местных жителей. Они делают из соли разнообразные поделки и продают их в качестве сувениров

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Фото: Getty Images

Кроме того, каждый путешественник может сам поучаствовать в сборе соли

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