Белая жизнь: как инки добывали соль

Салинерас-де-Марас — соляные террасы в Перу, которые активно использовались еще во времена Империи инков. Когда-то они снабжали солью всю Южную Америку, сейчас объемы добычи значительно снизились, однако это место привлекает внимание путешественников всего мира фантастическим видом, который меняется в зависимости от времени года. Как добывали соль несколько столетий назад — в фотогалерее «Известий»