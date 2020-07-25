Украине предрекли пандемическое вымирание экономики

Украинскую экономику ждут непростые времена, а правительство делает всё, чтобы похоронить гривну, пишет директор Института экономики Украины Александр Гончаров в своей статье для издания «Главред».

Специалист объяснил, что выпадающие доходы госбюджета-2020 кабмин начал компенсировать за счет девальвации гривны. Кроме того, за июнь производство в стране упало на 5,6%, а по прогнозам МВФ, к концу года падение ВВП страны составит 8,3%.

Плюс Украина резко сократила на 45% транспортировку газа в связи с вводом «Турецкого потока», но, несмотря на все убытки и власти почему-то 23 июля расместили гособлагиации на $2млрд под 7,25% годовых с погашением в 2033 году, пишет Гончаров.

По его словам, совершенно непонятно, кто будет обслуживать такие дорогие займы, если стагнация украинской экономики носит системный характер.

Еще одним ударов для экономики, по мнению Гончарова, становится затягивание принятия закона о рынках капитала. Это тормозит реализацию идеи хеджирования (страхования) рисков на финансовом рынке и создания у организованного биржевого рынка.

Из-за этого ни одни крупный инвестор не сочтет Украину привлекательной.

«Вывод. Как по мне, то кабинет министров Шмыгаля (Денис Шмыгаль – премьер Украины) действует алогично и, вероятнее всего, хочет похоронить гривну. А далее — пандемическое вымирание производящей экономики страны», — заключил специалист.

13 мая депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что МВФ обдурил Киев, поменяв правила выдачи нового кредита. По словам парламентария, кредит в формате stand-by направлен не на помощь и развитие Украины, а предполагает выделение Киеву денег для погашения процентов, которые он и так должен МВФ.