Уголовное дело возбудили после крушения легкомоторного самолета под Курском

Уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» возбуждено после крушения легкомоторного самолета в Пристенском районе Курской области. Об этом в субботу, 25 июля, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Катастрофа произошла ранее в этот же день, когда самолет выполнял сельскохозяйственные работы. Пилот воздушного судна погиб в результате случившегося.

В настоящий момент следственно-оперативная группа на месте происшествия устанавливает все обстоятельства и причины инцидента.

По данным следователей, погибший пилот не уведомил уполномоченные органы о предстоящем полете.

Курская транспортная прокуратура, как сообщалось ранее в субботу, после катастрофы проведет проверку о безопасности полетов. Ее ход будет контролироваться межрегиональной транспортной прокуратурой.