Пилот погиб при крушении легкомоторного самолета под Курском

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Пристенском районе Курской области при выполнении сельхозработ. Об этом в субботу, 25 июля, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В результате случившегося пилот воздушного судна погиб.

«В целях координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия незамедлительно выехал Курский транспортный прокурор Константин Толмачев», — отметили в ведомстве.

Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

Курская транспортная прокуратура, как сообщается, после катастрофы проведет проверку о безопасности полетов. Ее ход будет контролироваться межрегиональной транспортной прокуратурой.

Ранее в этот же день сообщалось о крушении небольшого самолета в Германии. Воздушное судно рухнуло прямо на жилой дом в городе Везель. В результате случившегося погибли три человека и еще два, в том числе ребенок пострадали.