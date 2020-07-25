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Три человека погибли при столкновении небольшого самолета с домом в Германии

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Фото: twitter.com/@Xy5Z89
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Небольшой самолет врезался в жилой дом в немецком городе Везель. Об этом в субботу, 25 июля, сообщает издание Evening Standart.

В результате катастрофы погибли три человека. Неизвестно, это жильцы дома или экипаж самолета, так как личности погибших пока не установлены. По данным местной полиции, которые приводит издание, при крушении пострадали по меньшей мере два человека, среди которых один ребенок.

Причина случившегося устанавливается. По словам очевидцев, самолет перед катастрофой столкнулся с воздушным шаром.

13 июня при крушении легкомоторного самолета Як-52 под Самарой погибли два пилота. Погибшие ― 18-летний курсант Анатолий Б. и его 56-летний инструктор Дмитрий Ш. Воздушное судно упало в километре от поселка Октябрьский, при этом на земле разрушений нет. Крушение произошло в районе аэродрома Бобровка, самолет принадлежал местному аэроклубу.

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