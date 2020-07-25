Прямой эфир

Телефонный мошенник обманул жительницу Саратова на 148 тыс. рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Саратове очередной жертвой мошенников стала жительница Кировского района. По информации городского УМВД, женщине позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что на ее имя оформлен кредит на 170 тыс. рублей. По словам неизвестного, для защиты от несанкционированного доступа нужно продиктовать номер банковской карты и пароли из SMS-сообщений.

Потерпевшая выполнила эти указания, после чего собеседник прервал разговор и выключил телефон. Затем с ее банковской карты пропало 148 тыс. рублей, передает ИА «Взгляд-инфо».

Напомним, с инициативой полностью запретить оформление кредитов через мобильные приложения банков выступил глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. По его словам, мошенники получают доступ к телефонам граждан и оформляют на них кредиты, впоследствии обналичивая денежные суммы. В последнее время количество подобных случаев возросло.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020