Телефонный мошенник обманул жительницу Саратова на 148 тыс. рублей

В Саратове очередной жертвой мошенников стала жительница Кировского района. По информации городского УМВД, женщине позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что на ее имя оформлен кредит на 170 тыс. рублей. По словам неизвестного, для защиты от несанкционированного доступа нужно продиктовать номер банковской карты и пароли из SMS-сообщений.

Потерпевшая выполнила эти указания, после чего собеседник прервал разговор и выключил телефон. Затем с ее банковской карты пропало 148 тыс. рублей, передает ИА «Взгляд-инфо».

Напомним, с инициативой полностью запретить оформление кредитов через мобильные приложения банков выступил глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. По его словам, мошенники получают доступ к телефонам граждан и оформляют на них кредиты, впоследствии обналичивая денежные суммы. В последнее время количество подобных случаев возросло.