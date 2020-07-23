В России предложили запретить оформлять кредиты в приложениях

С инициативой полностью запретить оформление кредитов через мобильные приложения банков выступил глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Соответствующее письмо он направил председателю ЦБ России Эльвире Набиуллиной.

«Прошу вас рассмотреть возможность полного запрета оформления кредитов через банковские мобильные приложения», — приводит текст обращения RT в четверг, 23 июля.

По словам Курдесова, мошенники получают доступ к телефонам граждан и оформляют на них кредиты через мобильные приложения, впоследствии обналичивая денежные суммы. В последнее время количество подобных случаев возросло, подчеркнул он.

При этом злоумышленники с помощью разных путей получают доступ к приложениям, однако всегда действуют по отработанной схеме, отметил Курдесов.

13 июля в Банке России рассказали о новой схеме финансового мошенничества через рекламу.

Так, злоумышленники для заманивания граждан стали использовать безадресную рекламу, которая направлена на массовую аудиторию, не содержит сведений о виде заработка, а также способах ее получения. Все это остается «за кадром», а мошенники играют на желании человека разбогатеть и используют эмоциональные призывы наподобие «Зарабатывай с нами!».