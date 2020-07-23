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В России предложили запретить оформлять кредиты в приложениях
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В России предложили запретить оформлять кредиты в приложениях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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С инициативой полностью запретить оформление кредитов через мобильные приложения банков выступил глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Соответствующее письмо он направил председателю ЦБ России Эльвире Набиуллиной.

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«Прошу вас рассмотреть возможность полного запрета оформления кредитов через банковские мобильные приложения», — приводит текст обращения RT в четверг, 23 июля.

По словам Курдесова, мошенники получают доступ к телефонам граждан и оформляют на них кредиты через мобильные приложения, впоследствии обналичивая денежные суммы. В последнее время количество подобных случаев возросло, подчеркнул он.

При этом злоумышленники с помощью разных путей получают доступ к приложениям, однако всегда действуют по отработанной схеме, отметил Курдесов.

13 июля в Банке России рассказали о новой схеме финансового мошенничества через рекламу.

Так, злоумышленники для заманивания граждан стали использовать безадресную рекламу, которая направлена на массовую аудиторию, не содержит сведений о виде заработка, а также способах ее получения. Все это остается «за кадром», а мошенники играют на желании человека разбогатеть и используют эмоциональные призывы наподобие «Зарабатывай с нами!».

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