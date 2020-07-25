Глава РФС допустил изменение дизайна трофея Кубка России
Дизайн трофея Кубка России по футболу могут изменить после следующего сезона соревнований или через несколько сезонов. Такое заявление сделал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в субботу, 25 июля.
Он уточнил, что согласно правилам, завоевавший кубок пять раз клуб, забирает его на вечное хранение.
«Уже несколько клубов близки к тому, чтобы одержать пятую победу. Давайте подождем сезон или несколько и будем думать о другом дизайне кубка», — приводит его слова ТАСС.
При этом Дюков подчеркнул, что считает «симпатичным», тот трофей, который сегодня выиграл ФК «Зенит».
Ранее в этот же день футболисты петербургского футбольного клуба «Зенит» в четвертый раз завоевали Кубок России по футболу. Они нанесли поражение подмосковным «Химкам», одолев их со счетом 1:0 в матче, проходившем в Екатеринбурге. С этой победой они в четвертый раз
Гол на 84-й минуте с пенальти забил Артем Дзюба.
При этом во время праздновании победы игроки уронили трофей Кубка России и разбили его, пишет «Газета.ru».
Ранее «Зенит» выигрывал Кубок страны в 1999, 2010 и 2016 годах. В 1944 году команда завоевала Кубок СССР.