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Глава РФС допустил изменение дизайна трофея Кубка России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Дизайн трофея Кубка России по футболу могут изменить после следующего сезона соревнований или через несколько сезонов. Такое заявление сделал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в субботу, 25 июля.

Он уточнил, что согласно правилам, завоевавший кубок пять раз клуб, забирает его на вечное хранение.

«Уже несколько клубов близки к тому, чтобы одержать пятую победу. Давайте подождем сезон или несколько и будем думать о другом дизайне кубка», — приводит его слова ТАСС.

При этом Дюков подчеркнул, что считает «симпатичным», тот трофей, который сегодня выиграл ФК «Зенит».

Ранее в этот же день футболисты петербургского футбольного клуба «Зенит» в четвертый раз завоевали Кубок России по футболу. Они нанесли поражение подмосковным «Химкам», одолев их со счетом 1:0 в матче, проходившем в Екатеринбурге. С этой победой они в четвертый раз

Гол на 84-й минуте с пенальти забил Артем Дзюба.

При этом во время праздновании победы игроки уронили трофей Кубка России и разбили его, пишет «Газета.ru».

Ранее «Зенит» выигрывал Кубок страны в 1999, 2010 и 2016 годах. В 1944 году команда завоевала Кубок СССР.

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